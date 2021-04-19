Симферополь, 19 апреля 2021, 15:00 — REGNUM График водоснабжения Симферополя будет изменён с 24 апреля, об этом сообщил 19 апреля глава Крыма Сергей Аксенов.
Глава Крыма предупредил симферопольцев о возможном нарушении графика и изменении цвета, качества воды в ближайшие дни. Также он уточнил, что новый график будет действовать до конца года.
Как сообщало ИА REGNUM, график водоснабжения — вода подаётся утром и вечером — действет в Симферополе с августа 2020 года. Тогда же власти прекратили подавать в дома горожан горячую воду.