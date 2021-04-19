Симферополь, , 15:00 — REGNUM График водоснабжения Симферополя будет изменён с 24 апреля, об этом сообщил 19 апреля глава Крыма Сергей Аксенов.

«По поручению президента реализован ряд мероприятий по разбуриванию и добыче воды из подземных источников. Общий объём поднимаемой воды сегодня составляет 92 тыс. кубометров в сутки. В трёх симферопольских водохранилищах на утро накоплен запас воды в 13,5 млн кубометров. Это позволяет нам перейти на иной режим для города Симферополя. В четверг и в пятницу будет запущена система водоснабжения, в результате которой в субботу с шести утра город Симферополь перейдёт на подачу воды с 06:00 до 00:00 ежесуточно», — сообщил Аксёнов.

Глава Крыма предупредил симферопольцев о возможном нарушении графика и изменении цвета, качества воды в ближайшие дни. Также он уточнил, что новый график будет действовать до конца года.

Как сообщало ИА REGNUM, график водоснабжения — вода подаётся утром и вечером — действет в Симферополе с августа 2020 года. Тогда же власти прекратили подавать в дома горожан горячую воду.