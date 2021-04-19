Москва, , 15:00 — REGNUM Подобные рейтинги по социально-экономическому и экономическому развитию регионов России проводятся на регулярной основе и самыми различными рейтинговыми компаниями или крупными финансовыми организациями, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев

«Например, Всемирный Банк, МВФ, ОЭСР и иные рейтингуют по качеству жизни как отдельные страны, так и крупнейшие города мира. При этом методика оценки может быть совсем различной и учитывать тот или иной перечень влияющих факторов, да еще и взвешенных по степени их влияния.

Не удивительно, что исследовании по уровню жизни в субъектах РФ не претерпели существенных изменений по сравнению с 2020 годом. При этом, Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, оказавшиеся в топе рейтинга, не всегда опережают все остальные регионы по уровню заработных плат.

Скажем, в районах Крайнего Севера, дальнего Востока, в регионах, где значительная часть местного производства связана с добычей полезных ископаемых в тяжелых погодных и климатических условиях, заплаты могут быть намного выше.

Правда, и ценники на товары и услуги там совсем другие — в силу большого логистического плеча и слаборазвитой инфраструктуры даже товары первой необходимости там стоят дороже.

Но помимо сугубо материальной стороны вопроса большинство подобных рейтингов учитывают и доступность медицинского обслуживания, образования, качество городской среды, ситуацию на рынке труда, демографические особенности и еще ряд факторов. По которым большинству регионов с Москвой спорить будет трудно.

Так что, несмотря на то, что москвичам приходится очень много работать по сравнению с жителями некоторых других краев, областей и республик, крайне долго добираться на работу и обратно (1,5−2 часа «в один конец» — это для жителей столицы норма), сталкиваться с неудобствами, характерными для крупного мегаполиса (дорожные пробки, отсутствие парковочных мест и достаточного количества гаражей, колоссальная перенаселенность и т.д.), существенный выигрыш по таким позициям, как образование, медицина, уровень безработицы, качество городской среды позволяют обеим столицам и Московской области стабильно оставаться на первом месте.

Беды же депрессивных регионов всем хорошо известны. Это высокий уровень безработицы, не самая лучшая ситуация с медицинским обслуживанием и доступностью образования, низкое качество дорог, слаборазвитая инфраструктура и хроническое недофинансирование важнейших направлений развития, влияющих на конечный результат в части уровня и комфортности проживания», — высказал своё мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва, Тюменская и Ленинградская области лидируют в рейтинге регионов России по социально-экономическому и экономическому развитию в 2020 году.

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