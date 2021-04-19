Тирасполь, , 15:02 — REGNUM В 2021 году в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) во время празднования Пасхи не будут вводить строгих карантинных мер, подобных тем, что действовали год назад. Об этом 19 апреля сообщил глава ПМР Вадим Красносельский в своём телеграм-канале.

«Строгих ограничений вводить не будем. Жители республики смогут посетить места захоронений близких, принять участие в пасхальных службах, которые будут организованы на открытом воздухе», — написал Красносельский.

Он добавил, что с 30 апреля по 10 мая жители Приднестровья смогут выезжать за границу и въезжать в страну без согласования с Оперативным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приднестровье, согласно официальным данным, за время пандемии выявили 45 957 носителей SARS-CoV-2. За это время в стране умерли 1050 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе девять — за последние сутки.

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