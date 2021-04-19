Калуга, , 15:48 — REGNUM Положительный опыт госпредприятия «Калугафармация» в обеспечении населения лекарственными препаратами рекомендован полномочным представителем президента Российской Федерации в ЦФО Игорем Щёголевым к применению в других регионах Центрального федерального округа. Об этом 19 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Таблетки Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Государственное предприятие «Калугафармация» занимается централизованными закупками лекарств для лечебно-профилактических учреждений, обеспечивает лекарствами сеть из 76 аптек, развивает десять направлений деятельности. В 2019—2020 году предприятием обслужено более одного миллиона льготных рецептов. Объём закупок в ходе проведения конкурентных процедур в 2020 году превысил 2 млрд 700 млн рублей. При этом экономия составила более 123 млн рублей.

«Более миллиона рецептов обслужено, и всего 69 в очереди на ожидание на сегодняшний день. Таких результатов, наверное, нет ни в одном регионе Российской Федерации. И это серьезное достижение», — сказал калужский губернатор Владислав Шапша.

По мнению руководителя области, во многом благодаря ГП «Калугафармация» удалось во время пандемии новой коронавирусной инфекции оперативно решать вопросы обеспечения больниц и населения препаратами.

«Калужской области удалось этот пик пройти достаточно безболезненно и вопросы решать буквально «с колёс», — констатировал губернатора Калужской области.

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