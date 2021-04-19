Опыт «Калугафармации» по снабжению лекарствами рекомендован регионам ЦФО
Калуга, 19 апреля, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Положительный опыт госпредприятия «Калугафармация» в обеспечении населения лекарственными препаратами рекомендован полномочным представителем президента Российской Федерации в ЦФО Игорем Щёголевым к применению в других регионах Центрального федерального округа. Об этом 19 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
Государственное предприятие «Калугафармация» занимается централизованными закупками лекарств для лечебно-профилактических учреждений, обеспечивает лекарствами сеть из 76 аптек, развивает десять направлений деятельности. В 2019—2020 году предприятием обслужено более одного миллиона льготных рецептов. Объём закупок в ходе проведения конкурентных процедур в 2020 году превысил 2 млрд 700 млн рублей. При этом экономия составила более 123 млн рублей.
По мнению руководителя области, во многом благодаря ГП «Калугафармация» удалось во время пандемии новой коронавирусной инфекции оперативно решать вопросы обеспечения больниц и населения препаратами.