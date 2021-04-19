Шанхай, Китай, , 15:01 — REGNUM Японская компания Lexus представила на автовыставке в Шанхае обновленный седан Lexus ES. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба компании.

Новинка привлекает внимание за счёт нового рисунка радиаторной решётки и новых фар. Диски у колес также получились оригинальными. Кроме того, модель получила два новых оттенка кузова — серый и серебристый.

Салон также выполнен в новом цвете под названием Mauve. Внутри Lexus ES установлена современная мультимедийная система с сенсорным дисплеем, которая также соединена с переключателями на рулевом колесе.

Кроме 2,5-литрового двигателя на 200 л. с., а также 3,5-литрового агрегата на 250 л. с., обновленный Lexus ES получит новый двигатель объёмом 2,0 л производительностью 150 «лошадей» с комбинированным впрыском. В качестве трансмиссии будет бесступенчатый вариатор Direct Shift, а более мощные версии модели оснастят восьмиступенчатой АКПП.

На японском рынке новинка появится в ближайшее время, а вот в России, по предварительным данным, обновленный седан стоит ожидать до конца 2021 года.

Напомним, продажи автомобилей Lexus в 2020 году в России снизились на 8% по сравнению с 2019 годом.

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