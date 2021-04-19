Ярославль, 19 апреля, 2021, 14:57 — ИА Регнум. В Ярославской области вывезли свалку свиного мяса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте ветеринарии Ярославской области.

Свалка

«Были взяты пробы анализов. Вся свалка была вывезена и ликвидирована. Пробы показали отрицательный результат, никакой чумы свиней нет. Сейчас идёт работа по установлению того, кто это сделал», — сообщили в департаменте.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 16 апреля жительница Ярославля, гуляя в лесу с собакой, наткнулась на свалку свиных отходов.