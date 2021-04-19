Варшава, , 14:56 — REGNUM 19 апреля перед Вавелем в польском Кракове прошла очередная акция протеста против ужесточения запрета на аборты в Польше. Организатором несанкционированного мероприятия традиционно выступила «Женская забастовка». Об этом сообщает Onet.pl.

В акции, по данным местной полиции, приняли участие несколько сотен человек. Они несли транспаранты и плакаты с символикой «Женской забастовки», а также с угрозами и оскорблениями в адрес правительства и правящей консервативной партии «Право и справедливость», которая поддерживает ужесточение запрета на проведение абортов.

Прибывшие на место акции полицейские выписали штрафы нескольким десяткам активистов. При этом, обошлось без задержаний — участники акции не выходили на проезжую часть и вели себя мирно.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября 2020 года Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в городах Польши, которые продолжаются до сих пор.