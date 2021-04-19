Екатеринбург, , 15:00 — REGNUM В центре Екатеринбурга пройдёт репетиция парада в честь Дня Победы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

Репетиция пройдёт с 20:00 21 апреля 2021 года по 04:00 22 апреля (время местное). Будут перекрыты для движения проспект Ленина от улицы Пушкина до улицы Хохрякова, улица 8 марта (от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина) и улица Бориса Ельцина (от улицы 8 марта до дома № 10 по улице Бориса Ельцина). Также не удастся воспользоваться парковкой на площади 1905 года.

Репетиции парада также пройдут на Вторчермете утром и днём 20 и 22 апреля (с 7:40 до 13:00).

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая 2021 года в городе проведут генеральную репетицию парада Победы при свете дня.

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