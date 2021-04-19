19 апреля 2021 | Время чтения 8 мин

Жители Астраханской области на минувшей неделе с 12 по 18 апреля жаловались губернатору на плохие дороги, обсуждали проблемы городского общественного транспорта и выбирали наказание для школьников, которые во время игры разбили воинский мемориал.

Марина Каширская, , 18:00 — REGNUM Жители Астраханской области на минувшей неделе, с 12 по 18 апреля, жаловались губернатору на плохие дороги, обсуждали проблемы городского общественного транспорта и выбирали наказание для школьников, которые во время игры разбили воинский мемориал.

Астраханский кремль Astrakhan-musei

Губернатор на колёсах

Губернатор Игорь Бабушкин 17 апреля принял участие в открытии мотосезона, о чем написал на своей странице в Instagram.

«Сегодня торжественно открыли мотосезон. Желаю всем попутного ветра и удачи на дорогах! Не гоните быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель. И не забывайте про тех, кто живёт с вами рядом: соблюдайте в ночное время тишину», — написал губернатор.

Комментаторы под фото с мероприятия решили рассказать главе региона о проблемах, на которые он, по их мнению, не обращает внимания, а также напомнили, что в области всё еще действует масочный режим.

«Лучше б сегодня открыли ЦАРЕВСКИЙ мост».

«А что, у нас маски отменили и дистанцию? С такими фото можно в магазин ходить и говорить, что им можно, значит, и нам можно?»

«Мотосезон открывать — это, конечно, не Царевский мост ремонтировать, и не [улицу] Бориса Алексеева доделывать…»

«Губернатор делами бы лучше занялся! Бардак в городе и области! Показуха одна… И без него бы сезон открыли!»

Игорь Бабушкин Astrobl.ru

«Да уж, очень важное событие, без губернатора никуда, а то, что дороги разбиты, маршрутки через раз ходят и много что еще можно перечислять, плевать».

«Когда наладится выдача лекарств по льготным рецептам? Когда Минздрав закупит лекарства?»

«Включите воду! Сидим без воды уже больше суток! Весь город включили, а нас нет! Никакие службы не могут решить этот вопрос, трубки не берут, везде сбрасывают, беспредел!»

«Дороги надо делать, уважаемый Бабушкин! Самые ужасные дороги в Астраханской области! Особенно Ахтубинский район! А не мотосезоном хвастаться, который никому не нужный!»

«Когда уже начнёте порядок наводить? Хватит уже на фотках обниматься! Забот больше в городе нет? А за сезон спасибо, теперь покой и тишина нам будут только сниться!»

«Может, чтобы торжественно байкерский сезон открывать, сначала надо дороги сделать, на машине-то невозможно ездить, одни ямы, а для двухколесных это вообще смерти подобно!»

Плохие дороги Autocentre.ua

Урбанисты против маршруток

Новую волну обсуждений проблемы общественного транспорта поднял блогер-урбанист Аркадий Гершман. Вспоминая свой визит в Астрахань, по материалам которого он с блогером Ильей Варламовым выпустил документальный фильм, он сравнил уровень развития астраханского общественного транспорта с уровнем развивающихся стран.

«Именно общественный транспорт Аркадий Гершман назвал одной из главных проблем Астрахани. Назвав наш город примером, что происходит, когда транспортную систему захватывают маршрутки и «начинают диктовать свои правила». Уровень общественного транспорта таких городов, как наш, Гершман назвал «просевшим до уровня стран Африки», отметим при том, что даже в ряде африканских стран уже начали восстанавливать трамвай», — сообщила группа «Астрахань online».

Мнения комментаторов разделились. У Гершмана нашлись сторонники, которые подробно расписали неудобства маршрутной сети областного центра. Однако у маршрутных такси нашлись и поклонники.

«А мне нравятся маршрутки. Это удобнее, чем автобусы, и быстрее. Улицы у нас и так неширокие, и если все заполнить автобусами, то будет не развернуться. Была в Ростове, там автобусы и большие, и малые. Но… Они ходят каждые 10 мин. Можно спокойно посмотреть расписание в «2гис», каждого маршрута, можно — на спец. сайте. Все передвижения транспорта также отслеживаются, и можно глянуть, где конкретно «твой» автобус идёт и как скоро будет. А у нас такого не будет, у нас до этого далеко ещё, поэтому будет дурдом с ними. Так что лучше маршрутки».

«Маршрутки — это переходное звено эволюции 90-х, которое благодаря коррупции и недальновидству прежних властей прижилось, а сейчас, убрав их, эти вонючие никем не убираемые, со сломанными спинками микроавтобусы, к сожалению, не найдем замены. Наверняка не найдут средств приобрести автопарк и содержать профессиональных водителей».

«Я была во многих городах, пришлось ездить в общественном транспорте, и там все в порядке, ходит любой транспорт: автобусы, троллейбусы, трамваи, ну и, конечно, маршрутки. Но когда возвращаешься в родную Астрахань, становится стыдно за свой город!»

Маршрутка в Астрахани Astrgorod.ru

«Астрахань — это днище России. Медицина никакая, экология тоже, общественный транспорт отсутствует. Увидеть автобус — это чудо из чудес! Заводы, фабрики уничтожили. Зарплаты нищенские. Рынки убогие. Рыбная продукция практически недоступна. Про икру уже давно забыли. Идёт отток населения».

«Все ругают и поносят, но никто не предлагает решение проблемы. Всегда и везде общественный транспорт был и будет убыточным. И поэтому он субсидировался из гор. бюджета. Но администрация не хочет (или не может) взваливать эту ношу на себя и надеется на предпринимателей».

«Главная проблема того, что сейчас происходит с городом, — люди, которые «не нравится — вали». Мне не нравятся маршрутки, рассадники вони, антисанитарии, и кучи народа в час пик. А такси — это лишь относительное решение проблемы. Маршрутка — это ужасный недостаток общественного транспорта нашего города, и его надо устранять. Нечем здесь гордиться, надо строить нормальный общественный транспорт, а не поддерживать этот ужасный полуафриканский вид транспорта».

В вандализме обвинили двух школьников и Моргенштерна

На странице губернатора также обсуждали вандалов, разрушивших военный мемориал.

«Меньше месяца осталось до празднования Дня Победы. В преддверии этого святого для нашего народа праздника в селе Сасыколи Харабалинского района вандалы разгромили мемориальные плиты в парке 30-летия ВЛКСМ с именами воинов Великой Отечественной войны, погибших ради того, чтобы могли жить мы. Отказываюсь понимать, что подтолкнуло их на этот шаг. Где росли и воспитывались эти люди, если их можно так назвать? Война не обошла стороной ни одну семью нашей страны. Уверен и среди родственников хулиганов были участники боёв за Родину. Как они будут смотреть в глаза односельчанам? Что скажут своим детям в будущем?

Сегодня полиция проводит проверку. Плиты для восстановления памятника уже заказаны, работы планируем завершить к 25 апреля», — написал губернатор.

Вандалы

Комментаторы вандалов осудили, однако отметили, что молодёжь на подобные поступки толкает отсутствие воспитания, организованных активностей и удобной инфраструктуры для отдыха. Губернатору также указали на то, что мемориал, судя по снимкам, находился в плачевном состоянии, и чтобы повредить его, у подростков не обязательно должен был возникнуть преступный умысел.

«Хулиганы должны быть наказаны обязательно, публично выставлены. Ещё вопрос к тем, кто делал монумент, почему такое качество? Что, средств не хватало сделать покрепче?»

«Я пенсионерка 1952 года рождения, мой папа — Федоренко Григорий Антонович — похоронен на кладбище по ул. Рождественская, участник Великой Отечественной войны, награждён орденом Красной звёзды, орденом Отечественной войны 1 степени… на прошлой неделе вандалы осквернили его памятник, ремонт обойдётся мне в очень большую сумму, но даже не это главное… Обидно, почему? В канун празднования Дня Победы вместо цветов на его могилу я увидела разбитый памятник», — написала Любовь Хребтова.

«Да по ним видно, не просто так сломали, в ужасном состоянии… Это чтоб вы обратили внимание и обновили».

«У нынешней молодёжи сейчас Моргенштерн с накрашенными ногтями и сплошной ненормативной лексикой, куда смотрит правительство? Нет никакой цензуры, а потом вот такие случаи и происходят».

«Ну что сказать… Больше года пытаемся добиться присвоения областному физкультурному диспансеру имени известного астраханца-фронтовика, врача, спортсмена, активного пропагандиста патриотического воспитания и здорового образа жизни, участника Московской олимпиады и многочисленных велопробегов по дорогам СССР, Европы и Америки — велопробегов Мира, кавалера боевых орденов и ордена «Дружбы Народов» Филимонова Юрия Ивановича! О чем будут знать наши дети и внуки, если бюрократические препоны будут мешать увековечению памяти известных людей, отдавших всю свою жизнь служению Отчизне?»

Моргенштерн Цитата из видео «MORGENSHTERN — YUNG HEFNER»

Полиция установила виновников — ими оказались дети 10−11 лет, ученики местной сельской школы. Во время игры они пробежались по плитам, которые не выдержали веса детей и обвалились. Дети воспитываются в благополучных семьях.

«Многие пожинают то, что посеяли. Стыдно за таких родителей, которые не смогли воспитать своих детей, внушить, что есть кроме материальных ещё и человеческие ценности, есть святыни, к которым близко подходить некоторым не стоит. Стыдно за них очень».

«Их вырастила и взрастила ваша система. Наслаждайтесь ее плодами!»

«Конечно, легче бороться со следствием, чем устранить причину… Кто вообще у нас занимается воспитанием?»

«Смертная казнь им».

«Пусть родители оплачивают стоимость плит. Тогда им еще долго родители будут напоминать о их ужасных поступках. Позор!»