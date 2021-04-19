Киев, 19 апреля 2021, 15:00 — REGNUM Российское посольство на Украине получило ноту о высылке из страны старшего дипломата по фамилии Черников. Об этом в посольстве сообщили 19 апреля.
В дипломатическое представительство РФ поступила нота украинского МИД. Высылке подлежит дипломат Евгений Черников, подтвердили ТАСС в посольстве.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил в ходе телеэфира, что Киев высылает старшего дипломата посольства РФ.
Таким образом власти Украины отреагировали на решение российского МИД выслать украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. Сотрудники ФСБ России задержали его за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов.
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