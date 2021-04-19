Брюссель, , 14:54 — REGNUM Европейская комиссия полностью солидарна с позицией Чехии по высылке российских дипломатов. Об этом 19 апреля в ходе брифинга заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

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«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полностью солидарна с позицией Чехии», — подчеркнул он.

Ранее власти Чехии в вопросе высылки из страны российских дипломатов поддержала президент Словакии Зузана Чапутова.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля в МИД Чехии заявили о решении выслать из страны 18 российских дипломатов, которых чешские власти заподозрили в «работе на спецслужбы», причастные к взрыву на военных складах в населённом пункте Врбетица в 2014 году.

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В ответ на этот «недружественный акт» российский МИД объявил о том, что 20 сотрудников посольства Чехии в Москве обязаны покинуть Россию до конца дня 19 апреля.

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