Москва, , 14:54 — REGNUM Соратник блогера Алексея Навального Леонид Волков якобы планирует вернуться в Россию, об этом 19 апреля пишет телеграм-канал «Опер пишет…» со ссылкой на скриншот переписки в телеграме самого Волкова со сторонниками блогера.

«Неправильно оставаться заграницей в такой день. Звать на самый опасный митинг и не принять в нем участия — это трусость», — пишет человек под именем Леонид Волков.

«В среду (имеется ввиду 21 апреля — прим. ИА REGNUM) прилетаем с Иваном и Машей Певчих тоже», — добавляет Волков.

Вместе с тем он не уточнил, каким именно рейсом прилетает, чтобы его «не встретили».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МВД РФ призвало граждан страны воздержаться от участия в несогласованных митингах и от посещения обозначенных организаторами таких акций мест проведения мероприятий.

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