Москва, , 14:52 — REGNUM В Кремле в ближайшем времени сообщат имя того, кто будет представлять Россию на онлайн-саммите по климату, который состоится 22−23 апреля. Об этом 19 апреля рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы в ближайшее время сообщим об этом. Мы продолжаем прорабатывать вопрос и сообщим, кем будет представлена Россия на этом саммите», — сказал он.

При этом ранее Песков рассказал, что вопрос об участии президента России Владимира Путина в предстоящем 22−23 апреля онлайн-саммите по климату будет решен после тщательного анализа того, как организовано данное мероприятие и кто будет на нем председателем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин будет принимать участие в многостороннем саммите по вопросам изменения климата, который будет проводиться 22−23 апреля в формате онлайн.