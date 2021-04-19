Нижний Новгород, , 14:48 — REGNUM Около 23,8 млрд рублей потратят на празднование 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом заявил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович на заседании регионального правительства, передают местные СМИ.

Из этих денег 12,8 млрд рублей выделил федеральный бюджет и еще 7,9 млрд — региональная казна.

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Также высокопоставленный чиновник сообщил, что программа подготовки к празднованию юбилея города условно делится на три блока — «Символы 800», «Реставрация 800» и «Среда 800».

По его словам, блок «Символы 800» связан с реализацией знаковых для города проектов, блок «Реставрация 800» предусматривает ремонт более ста культурных объектов, а блок «Среда 800» — благоустройство и реновацию общественных пространств.

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