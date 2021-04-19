Прага, , 14:46 — REGNUM Четвёртый этап Еврохоккейтура пройдёт в Чехии в формате «пузыря». Об этом 19 апреля сообщил генсекретарь Федерации хоккея Чехии Мартин Урбан.

«Да, на турнире будет организован «пузырь», как и на предыдущих этапах Евротура в этом сезоне», — сказал Урбан.

Формат «пузыря» подразумевает, что участники турнира будут изолированы от внешнего мира, чтобы избежать заражения коронавирусом. Матчи будут проходить без зрителей.

Соревнования состоятся в Праге с 12 по 15 мая.

Напомним, в сборная России досрочно выиграла Еврохоккейтура. По итогам первых трёх этапов, которые прошли в Финляндии, России и Швеции, российская команда набрала 24 очка после девяти матчей. Далее идут Чехия и Швеция (по 11 очков) и Финляндия (8).