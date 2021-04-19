Москва, , 14:46 — REGNUM Заход кораблей Великобритании в Черное море реально никакой угрозы для России не несет, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

«Даже если британские корабли будут находиться в акватории Черного моря в момент военного столкновения между Россией и Украиной, если до него дойдет, никаких оснований для вмешательства в конфликт у них не будет.

Нет никаких соглашений, которые бы обязывали Великобританию вступать в войну на стороне Украины, особенно в ситуации, когда Украина первой начинает военные действия.

Пока по британским кораблям не будет открыт огонь со стороны России, их вступление в боевые действия однозначно будет односторонним актом агрессии против России.

И даже НАТО при этом не обязано будет выступить на стороне Великобритании, поскольку та не будет объектом агрессии.

При этом Великобритания из всех стран НАТО в наибольшей степени заинтересована в том, чтобы не было дальнейшего ужесточения экономических и финансовых санкций против России.

В сфере финансов между странами существуют прочные связи, многие российские бизнесмены используют британскую финансовую инфраструктуру, регистрируют бизнес на Британских Виргинских Островах, размещают депозитарные расписки на Лондонской бирже.

Можно предположить, что, акцентируя внимание на таких военных мерах, как отправка кораблей в Чёрное море, британский истеблишмент старается избежать необходимости ужесточения именно финансовой части санкций», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритании следует сэкономить деньги и не отправлять свои боевые корабли в Чёрное море «в знак солидарности» с Украиной, заявил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Читайте также: Пушков посоветовал Британии не отправлять корабли в Чёрное море