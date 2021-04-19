Киев, , 14:50 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что концентрация российских войск на границах Украины является для страны наибольшей угрозой с 2015 года. Об этом сообщила 19 апреля пресс-служба МВД Украины.

По данным пресс-службы, Аваков провёл инспекцию подразделений МВД, расположенных в зоне проведения карательной операции против жителей Донбасса.

«Это наибольшая концентрация вражеских сил у наших границ. А, учитывая истерию и информационную атаку, которую проводят «российские пропагандисты», можно смело говорить, что это наибольшая угроза», — цитирует пресс-служба словам министра.

Аваков отметил, что Украина рассчитывает на дипломатическое урегулирование конфликта, но готова к обороне.

Напомним, власти Украины обвиняют Россию в некой «агрессии», приписывая ей участие в войне в Донбассе. В 2015 году ВСУ понесли ряд крупных поражений от ополчения Донбасса. Киев списал потери на некие «российские войска», не предоставив никаких доказательств их присутствия в регионе. Отметим, что в действительности Россия помогает Украине выполнить Минские соглашения и прекратить войну и не является стороной данного конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о проведении в большинстве областей страны масштабных антитеррористических учений.

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