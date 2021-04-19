Душанбе, , 14:44 — REGNUM В Таджикистане прошли досрочные выборы в Маджлиси намояндагон Маджлии Оли (нижнюю палату парламента), сообщает 19 апреля агентство «Азия-Плюс» со ссылкой на ЦИК республики.

Довыборы в парламент прошли на четырех избирательных округах Джаббор Расулов, Деваштич, Балхи и Вахш. Депутатами от этих округов выбраны Файзулло Косими, Исмоилиён Комрон, Хуснигул Одиназода и Мунаввар Абдусаломзода соответственно.

Ранее по разным причинам полномочия сложили четыре депутата нижней палаты парламента Таджикистана: Зуфар Исмоилзода, Хоким Холикзода, Бахтовар Сафарзода и Баходур Акрамзода.