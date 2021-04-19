Москва, , 14:43 — REGNUM Законопроект о льготах для пенсионеров при уплате НДФЛ с доходов в виде процентов по вкладам внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

Авторы обратили внимание на то, что закон сейчас освобождает от налогообложения такие доходы как пенсии, государственные пособия, социальные выплаты, включая выплаты на детей, стипендии, помощь ветеранам Великой отечественной войны и другие.

Поправками предлагается освободить неработающих пенсионеров от уплаты НДФЛ с доходов в виде процентов по вкладам при условии, что эти доходы не превышают за налоговый период двенадцатикратной величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации, установленного для пенсионеров на соответствующий год.

С 1 января 2021 года налогом на доходы физических лиц облагается превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в указанных банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ, действующей на первое число налогового периода.

Читайте также: Госдума отказалась освобождать от НДФЛ минимальные зарплаты