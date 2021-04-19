Тбилиси, , 14:46 — REGNUM Руководство партии «Лело для Грузии» подпишет предложенный председателем Европейского совета Шарлем Мишелем план по выходу из политического кризиса, разразившегося в стране. Такое заявление 19 апреля сделал член политсовета партии Ираклий Купрадзе на своей странице в соцсети Facebook.

«Заседание политсовета «Лело» завершилось. Принято решение, что мы подпишем документ, предложенный ЕС», — написал Купрадзе.

Он подчеркнул, что никто из членов политсовета не выступил против подписания этого соглашения.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась. 18 апреля Мишель предложил политическим лидерам Грузии подписать компромиссное соглашение по выходу из политического кризиса.

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