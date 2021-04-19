Курган, , 14:43 — REGNUM Член Совета Федерации от губернатора Курганской области Елена Перминова заработала в 2020 году 5 854 849,39 рублей. Её супруг показал доход в размере 1 452 934,35 рублей.

Отметим, что по сравнению с 2019 годом её доход немного вырос. А супруг женщины показал рост почти в два раза, ранее у него было 751,1 тыс. рублей. Он владеет жилым домом и участком земли, а на каждого из них приходится по автомобилю. В плане имущества изменений за год нет.

Назначенный в 2020 году сенатором от Курганской областной думы Сергей Муратов показал доход в размере 71 428 535.98 рублей. А его супруга заработала 247 919 679.71 рубля. Из движимого имущества у Муратова есть четыре мотоцикла. А из недвижимости на нём записано два земельных участка. Зато его жена имеет три участка земли, четыре квартиры, жилой дом, жилое здание, машиноместо и ещё 14 разных объектов недвижимости.

Читайте ранее в этом сюжете: Доходы сенатора от Курганской области сократились за год в 14 раз