Омск, , 14:42 — REGNUM В Омской области продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА REGNUM 19 апреля в областном минздраве, прививки от COVID-19 сделали уже 128 948 жителей региона.

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Вторым компонентом вакцины привиты 65 059 человек.

По информации минздрава, омские медики по согласованию с пациентами и их родственниками вакцинируют на дому людей особых групп риска. Это маломобильные граждане, лица очень пожилого возраста и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 апреля в Омской области выявлено 45 049 носителей коронавируса, выздоровели 38 099 человек, умерли 1366 ковид-пациентов.

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