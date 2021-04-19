Москва, , 14:41 — REGNUM Министр просвещения России Сергей Кравцов обсудил с министром образования Киргизии Алмазбеком Бейшеналиевым проект по строительству в республике школ с обучением на русском языке и работающих по российским образовательным стандартам.

Главы образовательных ведомств отметили, что власти двух стран уже предварительно договорились о строительстве девяти совместных школ и определили три приоритетных земельных участка в Чуйской области, а также в городах Ош и Каракол.

Примерный индивидуальный учебный план учебных заведений будет сформирован с учетом пожелания киргизской стороны о создании школ естественнонаучного профиля.

Также высокопоставленные чиновники затронули тему перспектив гуманитарного проекта «Российский учитель за рубежом» в Киргизии, который уже реализуется в южной столице Киргизии с 2019 года.

Участники встречи отметили, что в рамках этого проекта Россия планирует дополнительно направить 30 учителей в северные регионы республики, а также рассматривает возможность увеличить число преподающих в школах Оша российских педагогов с 29 до 54 человек.

«В ходе сегодняшних экспертных переговоров будет продолжена работа по целому ряду направлений: развитию сотрудничества в области оценки качества образования, детского отдыха и оздоровления детей, обмену опытом по преподаванию основ религиозных культур и светской этики, а также реализации программ в области среднего профессионального образования», — подытожил Министр просвещения России.