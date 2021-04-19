Таллин, , 14:41 — REGNUM Стремление ведущих СМИ Эстонии поставить знак равенства между ковид-диссидентами в стране и русскоязычными жителями вызывает настороженное отношение к таким новостям.

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Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa.ee Александр Чаплыгин заявил на своей странице в социальной сетиFacebook.

«Если честно, меня настораживает, с каким упорством местные СМИ ищут русский акцент в нынешних протестах», — отметил он и привел свои аргументы, почему это не может быть правдой.

Во-первых, достаточно посмотреть эстонский Facebook, чтобы убедиться: значительная часть эстонского общества недовольна ситуацией с ограничениями и решениями властей по теме. Во-вторых, есть ощущение, что СМИ пытаются столкнуть русских и эстонцев лбами, чтобы отвлечь жителей страны от начавшегося в стране закручивания гаек. «И в-третьих: когда полиция начнёт вовсю пользоваться своими новыми полномочиями, тогда и можно будет сказать, что речь идёт не о подавлении гражданских свобод, а о борьбе с национальным экстремизмом», — убежден он.

Комментируя заявления журналистов о том, что ковид-диссиденты — это исключительно русская Эстония, Чаплыгин заметил: «Самое смешное в этом бреде то, что большинство участников протестов на Тоомпеа — чистокровные эстонцы».

В столице Эстонии проходят стихийные митинги против ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, и политики властей в этом вопросе. Один из самых массовых митингов возле стен парламента на Тоомпеа в Старом Таллине едва не привёл к открытому противостоянию митингующих и полицейских. Правоохранители использовали служебных собак и спецсредства для запугивания собравшихся людей.