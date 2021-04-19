Москва, , 14:41 — REGNUM Президент Владимир Путин обсуждал в телефонном разговоре с американским лидером Джозефом Байденом информацию о готовившемся покушении на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом 19 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля подтвердил, что лидеры двух стран затронули тему попытки госпереворота в Белоруссии в телефонной беседе: «Да».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы людей, связанной с американскими спецслужбами, которая готовила покушение на него и его детей. Так, среди задержанных сотрудники ФСБ, — Юрий Зенкович, имеющий гражданство США и Белоруссии, а также гражданин Белоруссии Александр Федута.

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По данным спецслужб, они планировали захват радио и телецентров, блокирование в Минске лояльных руководству республики подразделений внутренних войск и ОМОНа. Кроме того, планировалось физическое устранение властей Белоруссии. Осуществление госпереворота было назначено на 9 мая.

В отношении задержанных было возбуждено дело по статье о попытке захвата власти. Они дали признательные показания.