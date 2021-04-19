Москва, , 14:42 — REGNUM Идея об аккредитации представителей СМИ для освещения протестных акций абсурдна. Об этом говорится в заявлении Союза журналистов России (СЖР).

Ранее одно из изданий сообщило о предложении запустить в некоторых регионах РФ «пилотные проекты» по аккредитации журналистов для работы на митингах. Для таких журналистов предлагают создать специализированный реестр.

«Союз журналистов не ставит задачу собирать коллег в какие-либо реестры, присваивать QR-коды или выдавать аккредитации на митинги, что само по себе абсурдно», — отмечено в заявлении СЖР.

В организации добавили, что вопрос о защите прав журналистов, которые работают на митингах, обсуждают в настоящее время во всех федеральных округах.