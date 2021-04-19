Пекин, , 14:40 — REGNUM Китайская государственная холдинговая компания BAIC представила на автомобильной выставке в Шанхае (Китай) модернизированный вседорожник Beijing BJ80 — китайская копия Gelandewagen. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Обновлённое авто стало еще более «агрессивнее», чем предшествующая его версия. Автопроизводители укомплектовали модель модернизированными бамперами, доработанной решёткой радиатора и более стильной головной оптикой.

Кроме того, у автомобиля стал больше клиренс и увеличился размер колёсных арок. Под капотом вседорожника находится бензиновый шестицилиндровый турбомотор рабочим объёмом три литра, выдающим 280 л. с. Отмечается, что в качестве базового двигателя был взят упрощённый вариант мотора Ford Ecoboost.

Стоимость базовой комплектации рестайлингового Beijing BJ80 на рынке КНР составит 298 тыс. юаней (около 3,4 млн рублей), а топовой — 328 тыс. юаней (3,8 млн рублей).

Напомним, последнее обновление Beijing BJ80 состоялось в июне 2020 года. Тогда внедорожник получил более современный трёхлитровый мотор V6 мощностью 245 л. с., который агрегатируется с 8-позиционной трансмиссией.

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