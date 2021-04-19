Уфа, 19 апреля 2021, 15:15 — REGNUM «Поезда здоровья» отправились по шести направлениям в Башкирии. Об этом 19 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.
По его словам, 19 апреля «Поезда здоровья» отправились в Белорецкий, Нефтекамский, Стерлитамакский, Дуванский, Уфимский, Октябрьский районы.
Он также отметил, что в составе «Поездов здоровья» — флюорографы, передвижные Центры здоровья, также будет и стоматологический модуль.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии школьные стоматологии смогут принимать учителей.