Уфа, , 15:15 — REGNUM «Поезда здоровья» отправились по шести направлениям в Башкирии. Об этом 19 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, 19 апреля «Поезда здоровья» отправились в Белорецкий, Нефтекамский, Стерлитамакский, Дуванский, Уфимский, Октябрьский районы.

«В населенных пунктах, где нет узких специалистов, прием будут вести высококвалифицированные врачи из наших самых основных клиник», — сообщил Хабиров.

Он также отметил, что в составе «Поездов здоровья» — флюорографы, передвижные Центры здоровья, также будет и стоматологический модуль.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии школьные стоматологии смогут принимать учителей.