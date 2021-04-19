Таллин, , 14:37 — REGNUM Известный общественный деятель Эстонии, одна из организаторов международной акции по уборке планеты от мусора «Сделаем!» Татьяна Лаврова призналась, что пять раз ей приходилось сдавать тест на коронавирус и каждый раз это было по-разному.

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«Я насчитала, что делала уже 5 тестов на ковид. Вот почему они все делают тест по-разному?! Где золотой стандарт, на который ссылаться и который требовать?!», — заявила Татьяна на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, два раза во время процедуры она ничего не почувствовала, один раз ей показалось, что «изнутри все обожгли, но это быстро прошло». В четвертый раз было «просто неприятно», а в последний раз «женщина болтала этой палкой в моей несчастной носоглотке, будто взбивала пену. Было больно, но сказали молчать и терпеть».

Татьяна Лаврова сообщила, что в такую минуту она почувствовала, что страдает за грехи всего человечества, и добавила к своему комментарию смайлик.