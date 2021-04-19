Анкара, , 14:39 — REGNUM Лондон уведомил Анкару о том, что один из кораблей ВМС Великобритании в мае пройдет через пролив Босфор в акваторию Черного моря. Об этом 19 апреля сообщает телеканал NTV со ссылкой на британские СМИ.

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При этом точная дата прохода британского военного корабля через Босфор в Черное море не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ситуация, сложившаяся на российско-украинской границе, по мнению Европейского союза, продолжает быть крайне опасной, и поэтому Брюссель призывает Россию отвести свои войска от границы.