Москва, , 14:35 — REGNUM Заявления о якобы причастности России к взрывам на складах боеприпасов в Злинском крае Чехии являются фейком, и это подтверждают слова первого чешского вице-премьера и главы МВД Яна Гамачека. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 19 апреля в программе «Время покажет» на Первом канале.

Гамачек, отметила она, заявил, что Чехия не будет раскрывать российской стороне все подробности расследования взрывов, которые случились в 2014 году. Однако при подобных трагических происшествиях официальные лица и соответствующие структуры используют все возможности для выяснения истины.

«Это и есть доказательство того, что вся эта история — выдуманный, грязный, отвратительный фейк», — подчеркнула Захарова.

По её словам, когда в подобной манере ставятся барьеры на пути получения всей полноты данных, можно говорить о традиционном сценарии «highly likely».

Как сообщало ИА REGNUM, Захарова также заявила, что обвинения чешских властей в адрес России состряпаны на скорую руку.

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