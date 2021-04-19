Санкт-Петербург, , 14:42 — REGNUM В родильном доме №10 в Санкт-Петербурге естественным путем, без операции кесарева сечения, появился на свет необычный ребенок — здоровая во всех отношениях девочка весом более 5 кг и ростом 56 см. Мать и дочка чувствуют себя хорошо и уже готовятся к выписке. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

В рождение новой петербурженки 15 апреля принимали участие бригада врача-акушера Евгения Корженевского. Новорожденная девочка весом 5040 грамм полностью здорова и уже 20 апреля вместе с 33-летней матерью будет выписана домой.

Рост матери новорожденной девочки составляет 167 см, отца — 192 см. При этом сами родители были рождены с совершенно привычными параметрами: 3400 г, 51см и 3650 г, 52 см, соответственно.

Как отметили в комздраве, крупным считается плод весом свыше 4 кг. Роды крупным плодом признаны в акушерстве сложными, так как есть риск для здоровья как матери, так и ребенка.

«За весь 2020 год в Родильном доме №10 появились на свет почти 6,5 тысяч детей из них только 800 новорожденных с весом более 4 кг, — уточнили в ведомстве. — За первые три месяца 2021 года таких детей всего 199».