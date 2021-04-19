Москва, , 14:33 — REGNUM Несомненно, новые санкции со стороны США и их союзников против России будут её, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

«Просто данная тема является удобной картой во внутренней политике США. Уже на протяжении почти 10 лет республиканцы с демократами выясняют, кто из них просто потакает российской агрессии, а кто настоящий агент Путина.

При этом никакого сценария, по которому ранее введенные санкции были бы отменены, не существует. Ну, то есть, не существует сценария, совместимого с сохранением Россией своего суверенитета.

Остается только играть на повышение. Как только действующая администрация ослабит активность на этом поле, инициативу перехватит республиканское большинство в Конгрессе.

И тогда Байдену придется вновь утверждать пакеты санкций, но уже не как действующему игроку, а вынужденно, чтобы не попасть в обвинения в потакании Кремлю.

Плюс, как мы видим на примере историй в Чехии и Польше, видя востребованность антироссийской повестки, её охотно отрабатывает и американская клиентела.

Раз нашлись какие-то взрывы в Чехии в 2014 году, значит, скоро и другие американские вассалы подкинут материалов для новых обвинений в адрес России. Доказывать же ничего не требуется, как показали обвинения в отравлениях «Новичком».

Другое дело, что ресурс американского давления на российские компании не бесконечен. Скажем, на том же европейском рынке российские газ и нефть пока чисто физически нечем заменить, поскольку это потребует наращивания альтернативных мощностей, а в случае с нефтью — ещё и замены оборудования на НПЗ.

Также физически невозможно сейчас для Европы отказаться от сухопутного и воздушного транзита грузов и пассажиров через Россию в Азию и обратно.

Финансовые же ограничения ведут в первую очередь к потере доходов для американских же финансовых структур», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, России следует ожидать дальнейших «претензий» со стороны США, «удары» могут быть направлены на промышленность и топливно-энергетический комплекс, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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