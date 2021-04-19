Пхеньян, , 14:37 — REGNUM Власти КНДР обвинили Южную Корею в наращивании вооружения. Об этом сообщает северокорейский портал Tongil Voice.

«План закупки вертолётов — явный признак того, что Юг стремится к военной конфронтации с Севером», — говорится в материале.

Известно, что данное обвинение в адрес Южной Кореи появилось после того, как Сеул заявил о решении закупить 36 больших боевых вертолётов Boeing AH-64E Apache, построить три эсминца и расширить число боеголовок с GPS-наведением.

В статье также отмечалось, что военные Южной Кореи наращивают вооружение в то время, когда экономический кризис усугубляется пандемией коронавируса.

Кроме того, еженедельная северокорейская газета Tongil Sinbo также подвергла критике решение Сеула.

Ранее, портал Meari назвал покупку Сеулом ударных вертолётов «подготовкой вторжения на Север».

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