Рига, , 14:31 — REGNUM Добровольцы начали приводить в порядок ко Дню Победы 9 мая братские захоронения Великой Отечественной войны в Латвии.

Как сообщил lv.sputniknews.ru, в прошедшие выходные первый подобный субботник провели в Елгаве на территории воинских мемориалов на улице Миера. Здесь расположены одно за другим три воинских кладбища с тысячами погибших советских солдат и офицеров.

«Почему я здесь? Мой долг перед совестью привести в порядок эту территорию, где лежат сотни солдат, освобождавших мой город Елгаву в 1944 году и принесших на эту землю мир. Благодаря этим людям, победившим нацизм, Европа уже три четверти века не знает войны на тотальное уничтожение», — объяснил свое участие в акции один из добровольцев.

Сообщается, что у каждого волонтера на субботнике — своя особая, личная, семейная история, связанная с войной. Брат матери Галины Гризане ушел сразу же в июне 1941 года из Латвии вместес отступающими регулярными частями Красной армии и беженцами, прошел курс молодого бойца и погиб в оборонительных боях за Москву уже в начале 1942 года. А у Людмилы Борисовой воевали оба деда — один пропал без вести, второй погиб в 1944-м при освобождении латвийского города Гулбене.

Субботник был организован партией «Русский союз Латвии» и общественной организацией «9мая.lv». С учетом эпидемиологической ситуации в стране массовые собрания все еще ограничены по посещению — не больше 10 человек, но желающих в Елгаве было намного больше.