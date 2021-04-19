Тутаев, Ярославская область, , 14:31 — REGNUM В Ярославской области началась вакцинация от коронавируса в торговом центре. Об этом сообщает правительство региона.

Вакцина

Выездная вакцинация для всех желающих идёт в Тутаеве в торговом центре на Моторостроителей, 72А. Бригада медиков работает с 16.00 до 19.00. Желающим получить прививку нужно взять с собой паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

В других городах области вакцинация в торговых центрах пока не началась, но власти обещают её в дальнейшем.

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