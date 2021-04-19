Оренбург, , 14:27 — REGNUM В Оренбурге на 43 году ушёл из жизни врач-нейрохирург горбольницы им. Н.И. Пирогова Роман Александрович Садыков. Об этом медучреждение сообщает в своем аккаунте в Instagram.

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Коллеги отзываются о медике как о замечательном человеке и профессионале. Большую часть своей жизнь он посвятил медицине.

Роман Садыков 16 декабря 1978 года в Актюбинске (Казахстан). С 1995 года по 2001 год учился в Западно-Казахстанской медицинской академии. Проходил интернатуру по специальности «Общая врачебная практика». Трудовую деятельность начинал в Актюбинской области. С 2002 по 2004 год работал в Хромтауской районной больнице. После прохождения профессиональной переподготовки по специальности «Нейрохирургия» работал врачом-нейрохирургом нейрохирургического отделения ГАУЗ «ГКБ им.Н.И.Пирогова» Оренбурга.

С мая 2020 года медик работал врачом-анестезиологом-реаниматологом отделения анестезиологии-реанимации стационара для лечения пациентов с признаками (подозрением) COVID-19.

«В период пандемии, несмотря на тяжёлые условия труда, Роман Александрович продолжал работать и помогать оренбуржцам, бороться с новой коронавирусной инфекцией, но себя уберечь не смог. Добрая память о Романе Александровиче останется навсегда в наших сердцах», — сказали в горбольнице.

Напомним, в Оренбургской области сначала пандемии от COVID-19 скончались 803 человека.

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