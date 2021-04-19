Санкт-Петербург, 19 апреля, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Начиная с 20 апреля, в Петербург из Антальи назначены три рейса для вывоза туристов, находящихся там после объявленного прекращения чартерного авиасообщения между РФ и Турцией. График рейсов сформировали авиакомпании, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР). При необходимости перевозчики готовы увеличить количество рейсов.

ООО «ВВСС» Самолет AZUR air

Так, у авиакомпании AZUR air график вывозных рейсов расписан до 26 апреля. В него включены три рейса в Северную столицу: 20, 21 и 24 апреля. Все они имеют номер ZF-7892 и будут выполнены по маршруту Анталья — Санкт-Петербург.

«Между авиакомпаниями осуществляется взаимодействие в рамках «манифеста прерванного полета» (передача авиапассажиров от одной авиакомпании другой). Графики вывозных рейсов будут корректироваться с учетом текущей ситуации», — говорится в сообщении АТОР со ссылкой на Оперативный штаб по организации возвращения граждан РФ из Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение с Турцией и Танзанией временно прекращено для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции. В случае с Турцией сохранятся два регулярных рейса в неделю: Москва — Стамбул и Стамбул — Москва.