Москва, , 14:46 — REGNUM Правительство Российской Федерации утвердило директивы, направленные на цифровую трансформацию госкомпаний и разработанные Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ для представителей государства в советах директоров госкомпаний. Об этом сообщается на сайте Минцифры 19 апреля 2021 года.

Директивы созданы с целью повышения эффективности государственных компаний за счет внедрения российских цифровых решений и стимулирования импортозамещения.

Представители РФ в советах директоров госкомпаний обязаны, таким образом, разработать и представить стратегию цифровой трансформации компаний, для чего в десятидневный срок им необходимо назначить заседания советов директоров для обсуждения разработки или актуализации стратегий цифровой трансформации до 2024 года.

Сами стратегии цифровой трансформации должны быть подготовлены до 1 сентября 2021 года для дальнейшего согласования с отраслевыми министерствами и Минцифры РФ. Ответственные за реализацию стратегии на каждой госкомпании также должны быть назначены до 1 сентября 2021 года.

Стратегии обязаны быть разработаны в соответствии с методическими рекомендациями, подготовленными Минцифры.

«Директивы и методрекомендации — инструменты, которые помогут скоординировать работу по цифровой трансформации госкомпаний и компаний с государственным участием. Также в проекте «Цифровые технологии» предусмотрены финансовые меры поддержки внедрения российских решений в рамках реализации цифровых стратегий, позволяющие до 2024 года поддержать проекты на общую сумму более 100 млрд рублей: льготное кредитование со ставкой от 1% до 5% и лизинг», — заявил замглавы Минцифры Максим Паршин.

Эти рекомендации уже были ранее одобрены на президиуме правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко и применены на практике такими крупными компаниями как «Алроса», «Аэрофлот», «Газпром нефть», «Почта России», «РЖД».

»Почта одной из первых приняла участие в проекте Минцифры по апробации рекомендаций по цифровой трансформации. Рекомендации учитывают реалии бизнеса, помогают правильно выбрать приоритеты, сформировать проектные портфели, перейти на гибкое управление и продуктовый подход во всех бизнес-блоках. Благодаря директивам госкомпании смогут сообща идти по пути изменений, обмениваться практиками, обсуждать, калибровать цели», — сообщил генеральный директор «Почты России» Максим Акимов.

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