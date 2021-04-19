Самара, , 14:31 — REGNUM Понижение температуры до — 3 °C ожидается ночью 20 апреля в Самарской области. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Заморозки

Сообщается также, что днем 20 апреля в регионе столбик термометра может подняться до 14 °C. Ожидаются также порывы ветра до 18 метров в секунду. Сильные порывы ветра также сохранятся ночью и днем 21 апреля.

В этот же день в Самарской области ожидается небольшой дождь. Умеренный дождь также ожидается ночью и днем 22 апреля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области из-за сильных порывов ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности.