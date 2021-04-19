Атланта, США, , 14:29 — REGNUM В океанариуме города Атланты в американском штате Джорджия выдры заразились коронавирусной инфекцией. Об этом 19 апреля сообщается на странице океанариума в соцсети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

«Наши азиатские бескоготные выдры сдали положительный тест на SARS-CoV-2… У них начали проявляться легкие респираторные симптомы, такие как чихание, насморк, умеренная вялость, а некоторые начали кашлять», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время у млекопитающихе хорошее самочувствие и в скором времени ожидается их полное выздоровление. При этом выдр пока не показывают посетителям и за ними ухаживает команда экспертов по охране здоровья и уходу за животными.

Кроме того, указывается, что, как предполагается, животные могли заразиться SARS-CoV-2 от кого-либо из сотрудников океанариума, у которого новое заболевание протекало в бессимптомной форме, так как выдры не контактируют с посетителями.

Отметим, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день в США выявлено в общей сложности 31 670 353 носителя коронавируса за все время пандемии.