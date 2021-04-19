Лондон, , 14:24 — REGNUM Власти Великобритании могут обязать футбольные клубы «Арсенал» и «Тоттенхэм» досрочно вернуть заемные средства, взятые ими от Банка Англии. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

«Мы изучаем все варианты вместе с футбольными властями, чтобы гарантировать, что эта идея (создание Суперлиги) не будет реализована в том виде, в каком она предлагается сейчас», — сказал Джонсон.

Таким образом он ответил на вопрос, рассматривают ли власти возможность немедленно потребовать обратно от этих двух клубов государственных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12 клубов объявили о создании нового турнира — Суперлиги. В число основателей вошли английские «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал» и «Атлетико» и итальянские «Ювентус», «Милан» и «Интер».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и руководство футбольных федераций Англии, Испании и Италии осудили создание Суперлиги.

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