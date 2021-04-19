Таллин, , 14:24 — REGNUM Известный публицист русской Эстонии, издатель портала Родион Денисов не скрывает своего разочарования после возвращения на родину из Санкт-Петербурга. Он рассказал на своей странице в социальной сети Facebook, какое яркое и позитивное впечатление на него произвели заполненные людьми улицы и общественные места в городе на Неве.

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«Как всё-таки морально трудно возвращаться в страну карантина, закрытых магазинов, театров, музеев и ресторанов», — признался он.

Он добавил, что «только что видел, как за рекой (река Нарва разделяет Эстонию и Россию — прим. ИА REGNUM) бурлит жизнь и всё открыто, а у нас…»

Признав, что родину не выбирают, он резюмировал свою эмоции «Но родное болото — наше всё!»

Денисов неоднократно публиковал фотографии из России в ходе своей поездки, комментируя снимки такими подписями: «Суббота в центре Питера. Тепло, люди гуляют, рестораны переполнены, отовсюду звучит музыка, жизнь кипит».