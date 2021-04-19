Цхинвал, , 14:28 — REGNUM В Южной Осетии в ходе работ по благоустройству в селе Хеит было обнаружено древнее захоронение. Об этом 19 апреля сообщает агентство «Рес».

"Место захоронения находилось на территории блочного цеха. На данный момент там обнаружены останки пяти человек», — сообщили журналистам в дежурной части МЧС республики.

По предварительным оценкам, захоронение было образовано в XVI веке. Раскопки продолжаются.

Стоит отметить, что на территории Южной Осетии регулярно находят артефакты при строительстве дорог или разборке домов.

«По моему мнению, практически вся югоосетинская территория — заповедная зона, так много на ней археологических памятников», — заявила в марте 2020 года начальник отдела по сохранению памятников культуры и наследия минкульта республики Нелли Табуева.