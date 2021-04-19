Томск, , 14:22 — REGNUM За сутки в Томской области подтверждено 22 случая заражения SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 апреля в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Томской области выявлено уже 31 857 носителей коронавируса. Выздоровели 30 914 человек, в том числе 19 — за прошедшие сутки.

Напомним, 18 апреля в Томской области выявили 23 носителя коронавируса, выздоровели 29 человек.

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