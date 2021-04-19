Джакарта, , 14:22 — REGNUM Число людей, которым была введена вторая инъекция вакцины от коронавируса, в Индонезии достигло шести млн человек, сообщает Kompas.

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Первую инъекцию вакцины от коронавируса в Индонезии сделали 6 029 941 человек.

Кроме того, количество людей, получивших первую дозу вакцины от коронавируса в Индонезии увеличилось до 10 933 676 человек.

В общей сложности 1 466 122 медицинских работника привились от коронавируса. Вакцину также получили 7 234 697 государственных служащих. На сегодняшний день 2 232 118 пожилых людей сделали инъекцию вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии продлевает действие ограничений по коронавирусу до 3 мая 2021 года.

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