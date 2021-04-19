Дзержинский район, Калужская область, , 15:46 — REGNUM В Калужской области работнику отделения почтовой связи за воровство денег грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщили 19 апреля корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Отделение почтовой связи Prokuror-kaluga.ru

В период с июля по декабрь 2020 года сотрудник почтового отделения Дзержинского района присвоил 546 тыс. 639 рублей. Деньги почтовый работник вывел, занизив в отчёте суммы выплат, поступающих от населения. По инициативе прокуратуры Дзержинского района возбуждено уголовное дело по факту присвоения денежных средств, принадлежащих отделению почтовой связи.

Сотрудниками полиции по данному факту вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменено прокуратурой района с указанием о возбуждении уголовного дела. Расследование находится на контроле прокуратуры района.

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