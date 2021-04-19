Ташкент, , 14:20 — REGNUM Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана составило список из 300 тыс. нелегалов, находящихся в России. Об этом сообщили в телегам-канале ведомства.

«Проводится разъяснительная работа с членами их семей. На сегодня удалось охватить более 200 тысяч человек», — сообщили в агентстве. Сотрудники убеждают граждан республики легализовать свое положение в России.

В частности, агентство призвало нелегалов обратиться в органы внутренних дел России по месту проживания. В ведомстве отметили, что это позволит избежать депортации.

Ранее первый заместитель МВД России Александр Горовой заявил, что все нелегальные мигранты должны покинуть страну до 15 июня. В противном случае замминистра пригрозил жёсткими мерами.

Читайте также: В Госдуме рады ультиматуму МВД о нелегальных мигрантах из СНГ