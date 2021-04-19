Нюрбург, Германия, , 14:23 — REGNUM В сети появился видеоролик тестирования закамуфлированного прототипа лимузина Mercedes Maybach S-Class нового поколения. Видео размещено на YouTube-канале Automotive Mike.

Испытания модели проходили на гоночной трассе Нюрбургринг в Германии. Отмечается, что специалисты немецкого автопроизводителя тестировали работу мотора V12 в режиме большой нагрузки. Поскольку данного мотора нет в большей части модельного ряда Mercedes-Benz, то для испытаний была выбрана модель Maybach S-Class с длинной колесной базой — ведь именно она и получит V12.

Мощность турбированного шестилитрового мотора V12 составляет более 650 л. с. По предварительной информации, значение крутящего момента «движка» также будет впечатляющим.

Ранее немецкая тюнинговая компания Brabus представила более производительную версию Mercedes S-Class под названием Brabus 500. Этот автомобиль оснащён доработанным шестицилиндровым бензиновым двигателем S500 с модулем Plug-and-Play B50 — 500 PowerXtra. Мощность агрегата составляет 493 л. с. (590 Нм).

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